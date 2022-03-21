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Минфин Белоруссии прокомментировал возможность перехода страны на российский рубль

Ранее Минск заявил о планах утвердить валюту во взаиморасчетах.

«Никогда об этом речь напрямую не шла и для чего нам это?», – передает издание БЕЛТА слова министра финансов Белоруссии Юрия Селиверстова. В то же время Юрий Селиверстов отметил, что вопрос заключается в том, чтобы во внешней торговле использовать национальные валюты.

Напомним, что ранее Минск заявил о планах перейти на российский рубль во взаиморасчетах с Россией. Селиверстов отметил, что по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчеты осуществлялись в российских рублях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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