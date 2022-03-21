Около 200 заявок подано на грантовый конкурс экологических проектов компании En+ Group

Компания En+ Group завершила прием заявок на третий ежегодный грантовый конкурс экологических проектов. Экспертная комиссия приняла к рассмотрению 192 проекта. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Самое большое количество заявок – 56 – поступило от жителей Бурятии. Несмотря на то, что регион впервые вошел в число участников конкурса, он опередил Иркутск (52 заявки).

Совокупный размер фонда в этом году составит 10 млн рублей. Размер грантов по номинации «Наука и практика» увеличился с 500 до 600 тысяч рублей, а по остальным направлениям с 300 до 400 тысяч рублей. Это решение компания оперативно приняла за 10 дней до окончания приема заявок, чтобы поддержать инициаторов в период роста цен на основные товары и услуги, которые используют грантополучатели для выполнения своих проектов. Возможностью увеличить бюджеты воспользовались 156 заявителей.

География конкурса охватывает сразу несколько регионов страны: Иркутскую, Нижегородскую, Челябинскую области, Красноярский край, а также Республику Бурятия. Приоритетное место экологических проектов в социальной политике компании определил основатель En+ Group Олег Дерипаска.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью En+ Group:

– Грантовый конкурс стал одним из самых значимых проектов комплексной экологической программы «Мир со знаком плюс». Ежегодно растет не только объем финансирования и количества заявок, но и расширяется география проектов. В 2021 году мы решили включить в конкурс Бурятию, чтобы объединить усилия волонтерских сообществ, инициативных жителей, ученых и представителей власти прибайкальских регионов.

Несмотря на то, что Бурятия впервые вошла в число участников конкурса, от ее жителей поступило самое большое количество заявок – 56. Грантозаявители Бурятии опередили Иркутск (52 заявки), Нижний Новгород (20), Красноярск (16), Миасс (14), Усть-Илимск (10) Дивногорск (8), Ангарск (8) и Байкальск (7). Организаторы конкурса проделали большую работу, чтобы привлечь заявителей из Бурятии. Очные встречи, обучающие вебинары, онлайн-консультации помогли инициативным жителям республики активно включиться в проект.

Сергей Матвеев, министр природных ресурсов и экологии республики Бурятия:

– Важно создавать и развивать гражданские инициативы, которые направлены на сохранение Байкала. Мы видим как много общественников выбрали приоритетом своей деятельности сохранение байкальской экосистемы. Появление нового партнера в поддержке таких гражданских инициатив можно считать очень значимым событием для экологического сообщества республики. Мы благодарим En+ Group за возможность принять участие в этом проекте. Уверен, это положительно повлияет и на окружающую среду, и на формирование ответственного отношения к уникальному озеру, рядом с которым мы живем.

Важным нововведением конкурса этого года стала возможность получить грант корпоративным волонтерам En+ Group. Команда конкурса провела для них отдельный семинар и очные консультации, помогла сформулировать идеи. Результатом этой работы стали проекты девяти команд из Иркутска, Ангарска, Дивногорска и Нижнего Новгорода. Например, сотрудники ТЭЦ-9 (г. Ангарск) представили идею по профилактике лесных пожаров, а работники Красноярской ГЭС - курс просветительских экскурсий «Зеленая энергетика ГЭС».