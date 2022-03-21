Продажи электроники в рассрочку и кредит прекращают в России – «Известия»

Об этом изданию рассказали в некоторых розничных сетях.

Корреспондент «Известий» на собственном опыте убедился – купить что-либо, расплатившись за товар позже, невозможно в монобрендовой сети Apple re:Store, управляемой Inventive Retail Group (IRG).

В «М. Видео – Эльдорадо» рассрочки временно не действуют, сказала его представитель Валерия Андреева. В других розничных сетях не ответили на вопросы «Известий» или отказались от комментариев.

Рассрочки, которые совместно предоставляли ритейлеры и производители, возможно, не вернутся в магазины электроники еще несколько лет, не исключает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Рассрочка – это, по сути, скрытая скидка, в сложившейся ситуации ни вендоры, ни розничные сети делать их не могут, иначе это приведет к еще большему росту цен на не охваченную промо-акциями бытовую технику и электронику, отмечает он.