Банк «Открытие» предлагает путешествия по России с кешбэком 20%

Держатели карт «Мир» банка «Открытие» могут принять участие в акции Федерального агентства по туризму и получить туристический кешбэк 20% за путешествия внутри страны. Для этого необходимо выбрать поездку по России сроком от двух ночей и оплатить ее картой «Мир» до 30 апреля включительно, рассказали SIA.RU в банке.

Для участия в акции держателю карты «Мир» необходимо зарегистрировать ее в Программе лояльности на сайте мирпутешествий.рф или на https://privetmir.ru/russiatravel/. Затем выбрать поездку по России в период по 30 июня 2022 года продолжительностью не менее трех дней (двух ночей) от туроператоров, отелей и агрегаторов на сайте мирпутешествий.рф и оплатить ее картой «Мир» банка «Открытие».

Кешбэк распространяется на отдых в отелях, гостиницах и санаториях, а также на путешествия на круизных судах и железнодорожных поездах. Размер кешбэка составляет 20% от стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей за одну покупку. Ограничений по стоимости путешествия и количеству поездок нет.