Карта Банка Уралсиб вошла в число лучших карт «Мир» с кешбэком по версии портала Bankinform.ru, собравшего лучшие банковские предложения в этом сегменте в 2022 году.

Карта «Мир» Банка Уралсиб с подключенной программой лояльности «Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.