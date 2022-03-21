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Карта Банка Уралсиб вошла в число лучших карт «Мир» с кешбэком

Карта Банка Уралсиб вошла в число лучших карт «Мир» с кешбэком по версии портала Bankinform.ru, собравшего лучшие банковские предложения в этом сегменте в 2022 году. 

Карта «Мир» Банка Уралсиб с подключенной программой лояльности «Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка.  Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце. 

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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