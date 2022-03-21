Бесконтактные платежи в текущих условиях – пошаговая инструкция от Дальневосточного банка

Бесконтактная оплата покупок прочно вошла в нашу жизнь, сделав привычные действия намного проще. И нет необходимости отказываться от этого даже в условиях действующих ограничений. Mir Pay – это специальное приложение* от ПС «Мир» для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир».
Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности.
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Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.
Как установить Mir Pay:
- Откройте Google Play или App Gallery и впишите Mir Pay в строку поиска
- Нажмите на иконку Mir Pay и перейдите в детали
- Нажмите «Установить», дождитесь загрузки и откройте приложение.
Как пользоваться Mir Pay:
- Откройте Mir Pay
- Отсканируйте карту или добавьте её вручную
- Активируйте карту, следуя подсказкам на экране
- Для оплаты просто разблокируйте смартфон и поднесите его к POS-терминалу.
* Доступно владельцам устройств на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих технологию NFC