Бесконтактные платежи в текущих условиях – пошаговая инструкция от Дальневосточного банка

Бесконтактная оплата покупок прочно вошла в нашу жизнь, сделав привычные действия намного проще. И нет необходимости отказываться от этого даже в условиях действующих ограничений. Mir Pay – это специальное приложение* от ПС «Мир» для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир».

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности.

Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

Как установить Mir Pay:

Откройте Google Play или App Gallery и впишите Mir Pay в строку поиска Нажмите на иконку Mir Pay и перейдите в детали Нажмите «Установить», дождитесь загрузки и откройте приложение.

Как пользоваться Mir Pay:

Откройте Mir Pay Отсканируйте карту или добавьте её вручную Активируйте карту, следуя подсказкам на экране Для оплаты просто разблокируйте смартфон и поднесите его к POS-терминалу.

* Доступно владельцам устройств на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих технологию NFC