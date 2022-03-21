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Дальневосточный банк рассказал, как купить валюту

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Покупка валюты по-прежнему доступна клиентам Дальневосточного банка на безналичной основе через приложения «Интернет-офис» или «Мобильный офис».

Пока действует временный порядок операций с наличной валютой, введенный Банком России, клиенты не могут приобрести наличную валюту. Но даже в условиях введенных ограничений, держатели карты МИР Дальневосточного банка, совершая поездки за рубеж, могут расплачиваться своей картой МИР и снимать с нее наличные в валюте стран пребывания, где принимается карта МИР (Турция, Вьетнам, ОАЭ, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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