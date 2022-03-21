Новости

В фокусе - борьба за финансовую стабильность. Эксперты Росбанка – о сохранении ключевой ставки ЦБ

Читайте также:

+21% за год: Иркутская область поднялась на 8 место по объему инвестиций в России
21 марта 2022
От пессимизма к оптимизму: рост цен на сырье приведет к мировой рецессии?
21 марта 2022

Банк России по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 18 марта, принял решение сохранять ставку без изменения на уровне 20% годовых. В целом коммуникация соответствует духу времени и нашим ожиданиям касательно принятых принципов реализации денежно-кредитной политики. Сейчас преобладает необходимость борьбы за финансовую стабильность, что оставляет экономические аргументы на втором плане, отмечает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка:

– В частности, в пресс-релизе отсутствуют какие-либо численные оценки нависшего над экономикой стресса, кроме заверений в достижении целевого уровня инфляции в 2024 году. Однако забегая вперед, мы не исключаем, что инфляционные аргументы (безотносительно стресса) могут долгое время остаться вторичными по отношению к состоянию рынка кредитования и деловой активности. Реальный сектор требует перезапуска «двигателя» и структурных преобразований, поэтому при нормализации геополитического фона в ближайшие недели не исключаем понижения ключевой ставки до 17-18% к концу апреля в целях поддержки экономики, – подчеркивает эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "2022, кризис, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (90)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
+21% за год: Иркутская область поднялась на 8 место по объему инвестиций в России
«Слата» и «ХлебСоль» будут продавать крупу и макароны на развес
От пессимизма к оптимизму: рост цен на сырье приведет к мировой рецессии?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании