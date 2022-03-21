Россельхозбанк расширяет сотрудничество с ИТ-аудиторией

Россельхозбанк запустил цифровую платформу RSHB DIGITAL. Новая площадка - собственная разработка команды банка, на которой собраны развивающие проекты в сфере IT, информация о продуктах и технологиях. Для стартапов и других участников инвестиционного рынка на сайте будет создан информационный хаб, который позволит участникам повысить эффективность проектного взаимодействия как между собой, так и с банком, расширяя возможности пилотирования инновационных решений.

Для экспертов ИТ-индустрии на площадке будут проводиться хакатоны, онлайн-трансляции митапов и прикладных конференций. Чтобы быть в курсе событий, участники смогут подписаться на рассылку и сформировать персонализированную ленту новостей и мероприятий по направлениям разработки. Россельхозбанк планирует развивать инструменты нетворкинга между участниками площадки для обмена идей и обсуждения передовых практик.

«Свою миссию мы видим в создании комфортной цифровой среды для всех участников агротехнического сообщества. Обладая большой экспертизой в области технологий, мы стремимся сделать знания доступными и понятными для большой аудитории. Для реализации наших планов мы запустили новый цифровой ресурс rshbdigital.ru. Сейчас на площадке представлена основная информация о продуктах и технологиях экосистемы, программах стажировки и стипендий Банка. Благодаря тому, что сайт - наша собственная разработка, мы сможем быстро обновлять информацию, выводить новые сервисы и развивать функциональность. Уверена, это будет способствовать росту востребованности собственных технологий и станет триггером для изобретательской деятельности и предпринимательской активности», - сообщает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Для молодых специалистов это площадка, где они смогут получать новые знания в области агротеха, участвовать в конкурсах и викторинах. Для стажеров и соискателей предусмотрен HR-раздел, где помимо информации о вакансиях, будут реализованы сервисы для определения профессиональной ориентации, эффективной подготовки к собеседованию и прохождения адаптации в новой компании.

Сейчас сайт доступен для пользователей в формате бета - версии, но будет постоянно дополняться образовательным контентом и новой функциональностью.

РСХБ на протяжении последних лет активно развивает экосистему проектов и программ, направленных на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала, развитие профессионального нетворкинга для продвижения технической экспертизы и создания эффективных коллабораций как в экспертной среде, среди специалистов и молодого поколения ИТ-специалистов, так и между российскими агротехническими стартапами, инвестиционными фондами и предпринимателями.

Банк обладает большой агротехнической экспертизой, собственными центрами разработки и профессиональными компетенциями в ключевых технических направлениях. Наравне с развитием экосистемы АПК, в числе приоритетных направлений банк выделяет задачи просвещения и популяризации знаний о передовых решениях для развития отечественного агросектора.