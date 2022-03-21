Выставка книжной иллюстрации «МОРС» открылась в Усть-Куте на празднике чтения «День Ч»

Работы современных художников из России и Монголии можно будет увидеть в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке до 31 марта. Открытие выставки состоялось в рамках офлайн-программы праздника чтения «День Ч», который проводится при поддержке Иркутской нефтяной компании и администрации Усть-Кутского МО, рассказали SIA.RU в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль «МОРС» – площадка современных книжных иллюстраторов и художников, издателей, писателей и читателей – придуман художницей Анной Чефрановой и проводится в Москве с 2015 года. В 2021 году фестиваль «МОРС-УУ!» впервые прошел и в Бурятии. Праздник для ценителей современной визуальной культуры был организован дирекцией московского фестиваля и проектным офисом «Баргуджин Токум». В Улан-Удэнском центре креативных индустрий «Хэб-хаб», помимо московской части экспозиции, было представлено творчество иллюстраторов Байкальского региона (Бурятии, Иркутска, Ангарска) и Монголии.

В 2022 году работы участников международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС-2021» и фестиваля «МОРС-УУ!» можно будет увидеть в Усть-Куте, Иркутске, Киренске – городах, где проводится праздник чтения для детей и взрослых «День Ч». Первыми зрителями выставки в регионе стали читатели Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки, где экспозиция открылась 18 марта, в рамках офлайн-программы «Дня Ч» при поддержке Иркутской нефтяной компании.

– «МОРС» шагает по стране и добрался до Иркутской области! Мне очень радостно, что жители Усть-Кута смогут увидеть часть экспозиции Международного «МОРСа» 2021 года – волшебные, смешные, умные, изящные, красивые – разные иллюстрации от художников-иллюстраторов нашей прекрасной страны, – отметила организатор фестиваля «МОРС» Анна Чефранова. – И в равной степени радостно, что будут представлены работы фестиваля «МОРС-УУ!» – чудесные работы иллюстраторов из Бурятии, Иркутской области и Монголии. «МОРС» в гостях в Иркутской области – пусть он вдохновит зрителей на что-то доброе!

Тема праздника чтения «День Ч» в 2022 году – книгоиздание. В Усть-Куте мероприятия праздника прошли на четырех площадках: в Центре дополнительного образования УКМО, Молодежном центре «БАМ», КДЦ «Магистраль», Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке. 16 марта состоялся мастер-класс по творческому письму соорганизатора «Дня Ч», писателя Анны Масленниковой, квизы по материалам новой книги об Иркутской нефтяной компании « После нефти. Новая история сырьевой компании » , а 18 марта со школьниками и взрослыми встретились издатель Анастасия Яровая, педагог-библиотекарь ОК «Точка будущего» Ирина Абдулова, директор Центра немецкого языка Любовь Окладникова, руководитель детского книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова. Эксперты рассказали школьникам и взрослым о современном издательском процессе, новых форматах книг, провели творческие мастер-классы. Мероприятия весеннего «Дня Ч» в Усть-Куте посетили около 400 школьников и взрослых.

– Современное книгоиздание невозможно представить без качественной иллюстрации, – прокомментировала соорганизатор «Дня Ч» Анна Масленникова. – Мы рады, что программа праздника чтения в Усть-Куте продолжится выставкой «МОРС». Уверена, что жители Усть-Кута не останутся равнодушными к творчеству современных иллюстраторов.

Познакомиться с выставкой можно в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке (ул. Речников, 42). Вход бесплатный. Предварительная запись по телефону: +7 (39565) 5-71-24. График работы библиотеки: пн.-пт.: с 10.00 до 19.00, сб.: с 9.00 до 17.00.