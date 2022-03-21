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Солид Банк: ставка по вкладу «Детский» – 26,54% годовых с капитализацией

Пока кто-то размышляет об открытии детского вклада, клиенты Солид Банка уже оценили значительный рост ставки по вкладу «Детский» с даты его запуска.

Вклад «Детский» был запущен российско-японским Солид Банком в апреле 2021 года. Особенностью вклада является то, что ставка по вкладу равна ключевой ставке Банка России и растет вместе с ней. Так, в момент запуска нового продукта Банка ставка по нему составляла 4,5% годовых, а сейчас она выросла до 20% годовых, 26,54% годовых с учетом капитализации.

При этом копить на будущее своего ребенка стало ещё удобнее:

  1. По вкладу нет ограничений по периоду и сумме дополнительных взносов,

  2. А пополнять вклад можно и дистанционно: картой любого банка с главной страницы www.solidbank.ru, либо по ссылке

Важно, что вклад в пользу несовершеннолетнего лица в Солид Банке может быть открыт не только родителями, но бабушками и дедушками для своих внуков, да и не только родственниками!

«Маленького ребенка в будущем ждет ещё множество подарков и игрушек на дни рождения и праздники, но лучшим подарком может стать именно забота о его будущем!» - комментируют в АО «Солид Банк».

Условия вклада «Детский» от Солид Банка:

  • Минимальная сумма вклада: всего 5 тыс. руб.!
  • Процентная ставка: равняется ключевой ставке Банка России (актуально 20% годовых).
  • Срок вклада: 3 года (1096 дней).
  • Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
  • Выплата процентов: ежеквартально путем причисления к сумме вклада.
  • Пополнение: период и сумма дополнительных взносов не ограничена!
  • Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.
  • Пролонгация: предусмотрена.


Получить консультацию и открыть вклад можно во всех офисах Солид Банка.
Тел.: 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).
www.solidbank.ru
АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329

 
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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