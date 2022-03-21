Солид Банк: получайте кешбэк 20% за путешествия с картой Мир

15 марта 2022 года стартовала акция для держателей карт платежной системы «Мир». Те клиенты, которые не успели воспользоваться полюбившимся многим предложением ранее, теперь смогут также получить кешбэк за путешествия по России при оплате картой «Мир» Солид Банка.

Условия:

Перед оплатой поездки необходима регистрация карты в Программе лояльности платёжной системы «Мир».

Оплачивайте поездки в период с 15 марта 2022 (с 00:00:00 по московскому времени) по 30 апреля 2022 (по 23:59:59 по московскому времени). Путешествие должно состояться в срок с 15 марта по 30 июня 2022 включительно.

Акция распространяется на поездки по всей России. Полный список направлений и предложений на мирпутешествий.рф.

Максимальная сумма кешбэка за оплату одной поездки — 20 000 рублей.

Минимальная продолжительность поездки — от 2 ночей.

Полные условия акции доступны по ссылке. www.solidbank.ru

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