«Слата» и «ХлебСоль» будут продавать крупу и макароны на развес

Компания «Слата» с апреля вводит в продажу крупы и макароны от российских производителей на развес и с фасовкой по 5 кг. Это связано с повышенным спросом на товары длительного хранения. В сети подчеркивают, что ограничений на отпуск данного товара в одни руки не будет. Кроме того, компания оперативно ведет импортозамещение ряда категорий. За три недели марта трафик в сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» вырос на 11%, а средний чек – на 6%.

– Мы максимально быстро переключаем поставки товаров из альтернативных стран – торговых партнеров Российской Федерации – это Китай, Иран, Южная Корея, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, стараясь сохранить широту ассортимента и предложить достойную замену, – прокомментировала руководитель отдела по связям с общественностью сетей Яна Абалымова.

Иран с 1979 года находится под санкциями и отключен от международной системы расчетов SWIFT. Практически за сорок лет страна перешла на самообеспечение, что позволяет нам перекрыть ряд потребностей благодаря их товарам, приводит пример коммерческий директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ирина Береснева.

– К примеру, фрукты-овощи, консервированные оливки, оливковое масло. Другие страны, продукция которых позволяет закрыть ряд потребностей в категории «бытовая химия»: стиральные порошки, мыло, чистящие средства, подгузники и другие средства личной гигиены – это Белоруссия, Китай и Южная Корея. Мы надеемся, что товары будут не только по комфортным ценам, но и достойного качества, – пояснила Ирина Береснева.

В дополнение идет расширение поставок из Китая. Производители Поднебесной готовы поставлять в наш регион чай, консервацию, пиво, соусы и продукцию быстрого приготовления во избежание дефицита различных видов товаров на полке.

– Как будет меняться цена на продукцию из Китая, зависит от нескольких факторов, – поясняет руководитель по ВЭД и ФРОВ ТС «Слата» Андрей Зудов. – Во-первых, от курса валют, т.к. все расчеты (даже в случае расчетов в рублях) затрагивают глобальную торговлю. Китай также может закупать сырье, оборудование, технологии в долларах, закладывая все свои издержки в себестоимость. Во-вторых, от стоимости логистики. Так, при доставке самым дешевым способом из КНР – морем, морской фрахт рассчитывается тоже в долларах. В-третьих, от таможенного-тарифного регулирования. Но цена на их продукцию, безусловно, дешевле товаров-аналогов из Европы. При этом все товары проходят оценку подтверждения соответствия действующим требованиям технических регламентов таможенного союза.

За три недели марта (с 28.02.2022 по 20.03.2022) трафик в сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» вырос на 11%, средний чек – на 6%.

– Основной пик покупок пришелся на первую неделю марта, когда покупатели стали активно запасаться товарами. Отчасти росту способствовал и тот факт, что сети сохранили промоакции на большую группу товаров. Повышенный спрос и перераспределение в покупательской корзине на товары длительного хранения произошел и в онлайн-магазине сервиса «Сбермаркет», доставляющего товары из «Слаты», – отметила директор по маркетингу ТС «Слата» Елена Генералова.

По словам коммерческого директора сети Ирины Бересневой, главная цель на сегодня – это обеспечить наличие товаров на полке. При необходимости компания направляет письма поставщиков о повышении цен в адрес Федеральной антимонопольной службы и Службы по контролю потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. Также компания ежедневно проводит мониторинг цен и доступности товара, чтобы не допустить дефицита.

Справка. «Слата» – одна из крупнейших торговых сетей Сибири и крупнейший участник рынка ритейла Иркутской области. Первый супермаркет сети открылся в 2002 году, а сегодня в неё входит 80 магазинов в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и Саянске с широким выбором качественных продуктов питания и сопутствующих непродовольственных товаров. С 2014 года ГК «Слата» начала развитие в регионе торговой сети дискаунтеров «ХлебСоль», которая сегодня насчитывает 287 универсама, расположенных в Иркутской области и в Забайкальском крае. Для успешного роста сетей в 2020 году «Слатой» были открыты два распределительных центра в г. Чита (Забайкальский край), в г. Братск (Иркутская область), с учетом Иркутска, общая площадь складов достигает 32 тыс.квадратных метров.