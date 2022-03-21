К акции по сдерживанию цен на товары первой необходимости в Иркутской области присоединились еще 17 участников

В ней уже участвуют 16 торговых организаций, теперь общее количество торговых точек, сдерживающих цены – 616.

Проект стартовал 28 марта, тогда его поддержали 16 торговых организаций: среди которых «Янта», «Слата», «Хлеб-Соль», «Удача» и «Экономия». С 21 добровольно ограничат наценку на продукты до 5% уже 33 организации: общее число магазинов – 616.

Как рассказали SIA.RU в администрации региона сдерживать цены сети будут до 31 июля.

По словам губернатора Игоря Кобзева, это не значит, что цены на товары заморозят сегодняшним днем, просто этот рост будет лимитирован по сравнению с другими товарами. Владельцы торговых точек могут сами определить те товары, на которые будет распространяться ограничение наценок, уточнил глава региона.

Глава региона подчеркнул, что прекрасно понимает, что торговые сети к санкциям никакого отношения не имеют, но они зависят и от курсов валют, и от ключевой ставки ЦБ, которая выросла с 9,5% до 20%. Поэтому благодарен всем компаниям, которые быстро откликнулись на участие в социальном проекте.

Напомним, что в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией торговым сетям Иркутской области предложили минимизировать наценку на продовольственные товары первой необходимости до 5%. Эта акция действует с 1 марта по 31 июля 2022 года.