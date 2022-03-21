+21% за год: Иркутская область поднялась на 8 место по объему инвестиций в России

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал составил в Иркутской области 527,4 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2020-м. Благодаря такому росту Приангарье поднялось в рейтинге регионов Российской Федерации с девятого на восьмое место. В Сибирском Федеральном округе по показателю прироста инвестиций область находится на втором месте. При этом региональная власть в текущих экономических условиях видит не трудности, а напротив, возможности для дальнейшего роста.

– В Стратегии социально-экономического развития Иркутской области поставлена амбициозная задача – перешагнуть к 2036 году рубеж в триллион рублей по объему инвестиций в основной капитал. Безусловно, санкции, введенные против нашей страны оказывают влияние на ситуацию. Однако эти трудности могут дать новый импульс к развитию предприятий Иркутской области. Появились возможности заполнить освобождающиеся ниши отечественной продукцией, наладить поставки внутри страны, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Для развития в Иркутской области инвестиционной деятельности Правительством, министерством экономического развития и промышленности региона совместно с институтами развития бизнеса проделана работа по созданию благоприятной административной среды, реализации механизмов привлечения и поддержки инвестиций, развитию инфраструктуры, расширению мер поддержки бизнеса, формированию инвестиционного имиджа Иркутской области.

Для стабилизации экономики региона в условиях санкций Правительством Иркутской области принят ряд мер. В частности, это решения о «заморозке» ключевой ставки Фонда микрокредитования региона на уровне 5% до конца текущего года, докапитализации ФМК и Фонда развития промышленности Иркутской области в целях выдачи «дешевых» займов, софинансировании проектов ФРП по техническому перевооружению предприятий.

Кроме того, принято решение по установлению пониженных налоговых ставок для пострадавших от коронавируса плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Ведется работа по продлению сроков уплаты налогов, в том числе транспортного, по УСН и налога на имущество. Прорабатывается вопрос введения льготных ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в областной собственности.