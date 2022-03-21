Средний размер потребкредитов растет второй месяц подряд

По данным Национального бюро кредитных историй (исследование есть у SIA.RU), в январе 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 277,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 18,8% (в январе 2022 года – 233,5 тыс. руб.). Таким образом, данный показатель растет второй месяц подряд – в декабре 2021 года он был на уровне 220,4 тыс. руб.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек потребкредита также вырос, но менее значительно – на 11,6% (в феврале 2021 года – 248,5 тыс. руб.).

В феврале 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (555,4 тыс. руб.),

Московской области (405,2 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (375,9 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (357,7 тыс. руб.),

Новосибирской области (311,2 тыс. руб.).

При этом увеличение среднего чека потребкредита в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года было отмечено в большинстве регионов страны. Так, самую серьезную динамику роста продемонстрировали:

Новосибирская область (+25,5%),

Алтайский область (+23,1%),

Волгоградская область (+20,1%),

Самарская область (+19,0%),

Ростовская область (+17,0%).

В свою очередь в нескольких регионах из топ-30 средний размер потребкредита за год, напротив, снизился, в том числе, в:

Ханты-Мансийском АО (-10,9%),

Санкт-Петербурге (-4,2%),

Ленинградской область (-1,4%),

Тюменской область (-0,2%).

«Средний чек потребкредита растет второй месяц подряд на фоне снижения выдачи кредитов на покупку потребительских товаров, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом общее сокращение выдачи потребкредитов стало следствием не столько ухудшения экономических условий в конце февраля, сколько продолжающейся консервативной политики банков в части выдачи необеспеченных кредитов. Стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».