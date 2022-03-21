Приангарье получит более полумиллиарда рублей на реализацию мер по содействию занятости населения

550 млн рублей выделили Иркутской области из федерального бюджета на реализацию дополнительных мер по содействию занятости населения. Эти средства пойдут на поддержку, предусмотренную для безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Он отметил, безработные граждане, состоящие на учете в органах занятости, смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах. Для находящихся под риском увольнения будут созданы временные рабочие места на предприятиях. Для таких организаций предусмотрена выплата субсидии. Средства пойдут на возмещение затрат на оплату труда сотрудников.

Однако пока ситуация на рынке труда остается стабильной.

– Мы в постоянном контакте с крупными предприятиями, пока – по информации с мест – нигде не планируются сокращения численности работников штата. Регистрируемая безработица на данный момент 0,9% (это около 10 тысяч человек), и рост мы пока не фиксируем, – уточнил Игорь Кобзев..