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Текущий курс доллара установился лишь на ближайшие дни – эксперт Маслов

Курс рубля за последние две недели стабилизировался в диапазоне 105-120 рублей за доллар. Об этом рассказал агентству «Прайм» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

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Он считает, что в целом первичный шок прошел, а внутренний рынок стабилизировался, хоть и находится под толстым слоем из запретов и ограничений – но именно потому, что многие из операций с валютой запрещены, биржевой курс рубля не может адекватно отражать спрос и состояние валюты на мировых рынках, отметил аналитик.

«Некоторую поддержку рублю оказал тот факт, что США "позволили" выплатить купонные платежи по российским гособлигациям, разморозив для этого $117,2 млн, тем самым предотвратив технический дефолт России. Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне в 20% годовых, возможно, также сыграло роль, однако экономические механизмы сейчас имеют явно более "короткий рычаг", нежели геополитические решения конкретных людей», – объяснил Маслов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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