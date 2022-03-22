Спрос на специалистов по страхованию и маркетологов сократился в Иркутской области

Аналитики hh.ru сравнили, как изменилась активность работодателей и соискателей в Иркутской области на прошедшей неделе относительно последней «спокойной» недели 14-20 февраля 2022 года.

Работодатели

На прошлой неделе спрос со стороны работодателей в Иркутской области по сравнению с неделей 14-20 февраля сократился на 11%. Самое заметное уменьшение числа вакансий зафиксировано в трех профсферах: на 62% сократилось число предложений о работе для специалистов по страхованию, на 34% – для специалистов по маркетингу, рекламе и PR, на 31% – для соискателей из сферы развлечений и медиа. Двадцать две профсферы из 28-и показали отрицательную динамку по спросу на специалистов.

При этом продемонстрировали рост спроса за прошедшую неделю сферы образования, домашнего персонала и ресторанно-гостиничное направление.

В тех профессиональных областях, где традиционно требуется самое большое количество персонала, также наблюдается сжатие спроса. В частности, в сфере продаж, на которую по итогам февраля, приходилось почти треть от всех активных вакансий (29%), размещенных в Иркутской области, объем предложений на последней неделе сократился на 12%.

Соискатели

По итогам недели в Иркутской области увеличилось число открытых и/или обновленных резюме на 8%. Больше всего активность в поиске работы выросла среди соискателей из сферы «инсталляции и сервис» (+34%), а также среди начинающих специалистов (+32%). Кроме того, выросла активность административного персонала (+29%), IT-специалистов, сотрудников продаж и соискателей из ресторанно-гостиничного направления (по +27%).

«На прошедшей неделе, на одну вакансию приходилось, в среднем, 4,1 резюме, этот показатель вырос по сравнению с февральскими значениями (3,3 резюме на вакансию), то есть конкуренция за работу растет, хотя пока остается в пределах, комфортных для соискателей и работодателей, и больших сложностей в поиске новой работы у людей не должно возникнуть», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.