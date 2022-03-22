ЦБ ввёл ограничения на эквайринговые комиссии

Банк России принял решение временно установить максимальное значение эквайринговых комиссий на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года на уровне 1% для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги. В среднем в настоящий момент комиссии находятся на уровне 1,2–2,2%.

К компаниям, которые продают социально значимые товары или предоставляют услуги, относятся торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов. Кроме того, в список вошли компании, оказывающие услуги в сфере связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров.

– Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане, в свою очередь, продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты, – говорится в официальном сообщении.