Военный из Тулуна Игорь Опёнкин погиб во время выполнения спецоперации в Украине

Игорь Опёнкин учился в школе №19. В 2020 году окончил Тулунский Аграрный техникум. 28 июня 2020 года призван на военную службу, 20 апреля 2021 года заключил контракт. Об этом сообщил мэр Тулуна Юрий Карих.

Служил в военной части в Оренбургской области в звании ефрейтора старшим водителем автомобильного отделения автомобильного взвода роты материального обеспечения. 22 марта 2022 года Игорю исполнилось бы 23 года.

Представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

«Выражаю искренние, глубокие соболезнования родным и близким Игоря Леонидовича Опёнкина. Отдаю себе отчёт в том, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой потери. Это непоправимая утрата для семьи Игоря, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, педагогов, сослуживцев и всех, кто его знал. Для Тулуна это известие тоже стало печальной страницей. Город потерял одного из своих сыновей», – пишет Юрий Карих.