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Население забрало из банков в феврале 1,2 трлн рублей

На фоне введения санкций против крупнейших российских банков возник негативный информационный фон, который способствовал повышенному спросу населения на наличность.

– В целом за февраль средства населения снизились на 1,2 трлн руб. (–3,5%), главным образом в последнюю неделю месяца,– говорится в материале ЦБ «О развитии банковского сектора РФ в феврале 2022 года».

После экстренного повышения ключевой ставки до 20%, произошел рост ставок по депозитам. Это позволило восстановить приток средств на  банковские вклады. Только крупнейшие банки — Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, ФК «Открытие», ПСБ — за неполную неделю марта привлекли около 3 трлн руб.

Ранее сообщалось, что всего с 24 февраля по 5 марта рост наличных денег в обращении составил 2,8 трлн руб. Такого не наблюдалось в 2014–2015 годах, свидетельствуют данные ЦБ.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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