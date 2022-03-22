Выставка книжной иллюстрации открылась в Усть-Куте при поддержке ИНК

Выставка книжной иллюстрации «МОРС» открылась в Усть-Куте в рамках офлайн-программы праздника чтения «День Ч». Мероприятие проводится при поддержке Иркутской нефтяной компании и администрации Усть-Кутского МО, рассказали SIA.RU в компании.

Работы современных художников из России и Монголии можно будет увидеть в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке до 31 марта, затем экспозицию представят в Иркутске и Киренске.

Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (39568) 4-33-68. График работы библиотеки: пн.-пт. – с 10:00 до 18:00, сб. – с 10:00 до 17:00, вс. – выходной. Вход – бесплатный.

Фестиваль «МОРС» – площадка современных книжных иллюстраторов и художников, издателей, писателей и читателей – придуман художницей Анной Чефрановой и проводится в Москве с 2015 года. В 2021 году фестиваль «МОРС-УУ!» впервые прошел и в Бурятии.