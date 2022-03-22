Минфин РФ предлагает снизить штрафы за незаконные валютные операции

Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется, сообщает РБК.

Министерство финансов России подготовило и внесло в правительство законопроект, существенно смягчающий административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Либерализацию валютного регулирования в России сначала ускорила пандемия коронавируса, а теперь – санкционная кампания Запада.

Как следует из текста законопроекта, подготовленные поправки в ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предполагают снижение штрафов:

за незаконные валютные операции до 20-40% по сравнению с действующими штрафами в 75-100% от суммы незаконной валютной операции;

за нерепатриацию экспортной выручки по рублевым и валютным внешнеторговым договорам до 3-5% (по сравнению с действующими штрафами в 3-10% по рублевым договорам и 5-30% по валютным);

В среднем поправки Минфина предусматривают сокращение размера штрафов за валютные нарушения примерно в три раза.

Законопроект также предлагает отказаться от понятия «профессиональный участник внешнеэкономической деятельности», которое было введено в законодательство в 2020 году. Профессиональными участниками признавались экспортеры или импортеры, которые соответствуют определенным критериям по длительности осуществления внешнеэкономической деятельности и сумме исполненных контрактов. Они пользовались пониженными ставками штрафов за нерепатриацию экспортной выручки (3-5% от суммы, не зачисленной по условиям договора) и невозврат аванса, уплаченного за несостоявшуюся поставку товаров в Россию (также 3-5% от суммы не возвращенных в установленный срок средств).