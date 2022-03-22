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968 жителей Приангарья заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 280 264.

В больницах области остаются 1 246, выздоровело – 2 434, умерло – 11.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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