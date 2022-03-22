На бесплатное питание для школьников администрация Приангарья дополнительно направит более 90 млн рублей

В среднем цена бесплатного питания с 1 апреля 2022 года вырастет на 10,9%, сообщили SIA.RU в администрации области.

Отмечается, что средняя цена блюд зависит от возраста школьников и района. Общий объем финансирования на питание обучающихся увеличится на более чем 90 млн рублей. Их направят из средств областного бюджета.

Ранее в школы нескольких муниципальных образований поставщики направили уведомления о возможных перебоях поставок молочной продукции и свежих овощей. Сроки доставки могут увеличить.

«С поставщиками проведены переговоры. Мы поставили на регулярный мониторинг эти вопросы. Наша задача – обеспечить бесперебойное и полноценное горячее питание обучающихся», – сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Помимо этого, правительство региона направило в федеральный центр обращение по вопросу обеспечения бесплатным школьным питанием. Власти продолжат мониторинг цен на оптовом рынке. Такой подход позволит при необходимости внести изменения в постановление, чтобы в новом учебном году вопросов с организацией питания для школьников не возникало.