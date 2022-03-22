Строительство, транспорт и IT – самые популярные сферы для подработки среди россиян

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких сферах жители России ищут подработки и сколько хотят на них зарабатывать. В исследовании приняли участие более 3700 пользователей сервиса из всех регионов России.

14% опрошенных жителей России находятся в поиске подработки в сфере строительства. 12% респондентов рассказали, что ищут дополнительную занятость в отрасли транспорта и логистики, а 11% – в сфере IT.

По 8% участников исследования отметили, что хотели бы подрабатывать в сфере производства и агропрома или в бытовых услугах. Еще 6% опрошенных указали, что рассматривают подработку в отрасли дизайна, а 5% – в сфере образования.

Еще 4% респондентов хотели бы получать дополнительный заработок от работы в отрасли охраны, а по 3% – в маркетинге или бухгалтерии.

Респонденты указывали и другие сферы подработок, но они набрали менее 3% голосов.

40% опрошенных указали, что хотели бы зарабатывать от подработки до 30 тыс. рублей в месяц, а 26% – от 30 до 50 тыс. рублей. Каждый пятый респондент (21%) желает получать больше 50 тыс. рублей в месяц от дополнительной занятости. Только 13% готовы получать от подработки до 15 тыс. рублей.