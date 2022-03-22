Россияне пересмотрят расходы на детей

Большинство родителей школьников ожидают в 2022 году подорожания детских кружков, секций, курсов и услуг репетиторов, но отказываться от дополнительного образования для своих детей россияне не собираются, свидетельствуют результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education и СК «Росгосстрах Жизнь». В целом расходы на ребенка в этом году планируют сократить меньше половины родителей.

Несмотря на то, что большинство респондентов (84%) ожидает в 2022 году роста цен на товары и услуги для детей (в частности, 60% – подорожания дополнительного образования), лишь 42% опрошенных задумываются об оптимизации расходов на детей. 40% будут тратить так же, как и прежде, а 16% рассматривают возможность увеличить расходы.

Из числа родителей, планирующих оптимизировать расходы на ребенка, две трети (67%) намерены сократить траты на игрушки и развлечения, 29% – на одежду и обувь, 17% – на дополнительное образование (кружки, секции, репетиторы и т. д.) и 6% выбрали в качестве варианта ответа «другое.

Среди родителей, планирующих увеличить расходы, свыше трех четвертей (79%) планирует увеличить расходы на дополнительное образование, 34% – на одежду и обувь, 11% – на игрушки и развлечения и 3% выбрали в качестве варианта ответа «другое».

«Как показал опрос, даже в условиях экономической неопределенности родители не собираются жертвовать образованием и развитием детей, а если и будут от чего-то отказываться, то в первую очередь от различных развлечений. Учитывая, что расходы в семейном бюджете на развитие, защиту жизни и здоровья детей останутся в прежнем объеме, родители могут воспользоваться программами накопительного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь», в которых есть много полезных сервисов. Например, сервис «Образовательный консьерж» станет полезным навигатором для реализации многоступенчатого плана по развитию подрастающего поколения. Он позволит подобрать подходящие кружки, секции, логопеда, а также организовать профориентацию ребенка», – отмечает Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь».