Спрос на китайские смартфоны среди иркутян резко вырос

МТС проанализировала (исследование есть у SIA.RU) розничный рынок Иркутска за первые две недели марта. В период с 28 февраля по 13 марта количество проданных смартфонов популярных китайских брендов увеличилось в два раза.

По сравнению с предыдущими двумя неделями отмечен взрывной рост интереса к устройствам китайского производства. Продажи Huawei увеличились на 290%, Oppo и Vivo – на 210% и 230% соответственно, Honor – на 100%, Realme - на 90%.

Аналитики МТС отмечают смещение интереса покупателей в сторону бюджетных, а также смартфонов средней стоимости. В этом ценовом сегменте представлен большой выбор устройств китайских брендов.

При этом основным трендом 2021 года был рост интереса иркутян ко все более дорогим девайсам. В прошлом году жители столицы Приангарья чаще при выборе устройств ориентировались на большой объем памяти, наличие хороших камер и в целом старались не экономить, покупая дорогие девайсы, чтобы те служили дольше. Напомним, самым покупаемым смартфоном в 2021-ом году в Иркутске стал Apple iPhone 11 128 ГБ.