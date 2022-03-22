Подрядчика ищут на поиск рудного золота в Иркутской области

В регионе снова ищут подрядчика на поиск рудного золота в пределах Кудускитской площади, сообщает RosTender.info .

Работы должны пройти в несколько этапов и завершиться к концу 2024 года. Подрядчик займется локализацией и оценкой прогнозных ресурсов коренного золота категорий Р1 и Р2 в пределах Бодайбинского района, а также даст рекомендации по дальнейшим геологоразведочным работам.

Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 7 апреля. Предыдущий конкурс был признан несостоявшимся – не было подано ни одной заявки. Цена контракта осталась прежней – с победителем заключат контракт на 239 млн рублей из федерального бюджета.

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу выступает заказчиком работ. Искать рудное золото будут в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды».