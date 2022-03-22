Более 200 квадратных метров ям устранили на дорогах Иркутска

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова работы ведутся круглосуточно.

В первую очередь ямочный ремонт проводят на магистральных улицах и участках с интенсивным движением. Мера временная, но позволяет предотвратить дальнейшее разрушение асфальтового покрытия и обеспечить безопасный проезд транспорта.

– Высокое содержание битума в асфальтобетонной смеси позволяет укладывать его небольшими картами. Литой асфальт не требует уплотнения при укладке. Открывать движение по отремонтированному участку можно спустя 20-30 минут, – рассказал мастер цеха асфальтобетонных работ МУП «ИркутскАвтодор» Евгений Опарин.

Ямочный ремонт выполнен на улицах Шевцова, Депутатская, Якоби, Пискунова, Звездинская, Баррикад, Розы Люксембург, Старокузьмихинская, Академическая, Гоголя и Костычева. Устранены повреждения асфальтового покрытия на Маратовском кольце, подъездах к Глазковскому мосту и объездной дороге Первомайский-Университетский.