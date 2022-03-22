Продажи туров по России бьют рекорды

Продажи туров по России выросли в 7 раз с момента возобновления программы Ростуризма и платежной системы «Мир». Самым популярным направлением стал курорт Имеретинский в Большом Сочи. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, проанализировав результаты первых дней действия программы (исследование есть у SIA.RU).

15 марта возобновилась совместная программа Ростуризма и платежной системы «Мир». Оплатив картой «Мир» поездку по России, запланированную с 15 марта по 30 июня 2022 года, туристы получат кэшбэк 20% от стоимости тура, но не более 20 000 рублей. В первые дни продажи туров по РФ выросли в 7 раз. Сейчас 83% турпакетов продается по России и только 17% — за рубеж. Самым популярным направлением стал курорт Имеретинский в Большом Сочи, а самым доступным – Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от ведущих российских туроператоров.

Предпочтения по направлениям организованных российских туристов, которые воспользовались программой Ростуризма и платежной системы «Мир»:

Большой Сочи: Имеретинский — 40%;

Большой Сочи: Адлер — 19%;

Большой Сочи: Сочи-Центр — 9%;

Санкт-Петербург — 9%;

Красная Поляна — 7%;

Калининград и область — 6%;

Казань — 2%;

КавМинВоды — 2%;

Другие направления — 6%.

Туристы готовы платить больше

В период за две недели до старта программы Ростуризма и платежной системы «Мир» средний чек на туры по России составлял 33 000 рублей. С момента возобновления программы он поднялся на 27% — до 42 000 рублей.

Самым дорогим курортом стал центральный Сочи. Самые доступные туры — в Санкт-Петербург.

Средние чеки по направлениям, выбранным организованными российскими туристами, которые воспользовались программой Ростуризма и платежной системы «Мир»:

Большой Сочи: Сочи-Центр — 63 000 р.;

КавМинВоды — 60 000 р.;

Большой Сочи: Адлер — 48 000 р.;

Красная Поляна — 48 000 р.;

Калининград и область — 30 000 р.;

Большой Сочи: Имеретинский — 36 000 р.;

Казань — 35 000 р.;

Санкт-Петербург — 29 000 р.

Самый дешевый тур по России, купленный с момента возобновления программы Ростуризма и платежной системы «Мир», стоил 9 166 рублей. За эти деньги один турист приобрел тур на 2 ночи в Санкт-Петербург с размещением в хостеле без питания.

Самый дорогой тур по России, купленный с момента возобновления программы Ростуризма и платежной системы «Мир», стоил 152 112 рублей (максимальный размер кэшбэка при этом все равно ограничен 20 000 рублей). За эти деньги двое взрослых и двое детей летят на 13 ночей из Красноярска в Адлер в отель 4* без питания.

Россияне выбирают «трешки»

Отели 3* занимают первое место по предпочтениям у россиян, которые воспользовались программой Ростуризма и платежной системы «Мир», с долей 68%. На втором месте со значительным отставанием идут отели 4* — 16%. Третье место по популярности у отелей 1* и 2* — 6%. Пансионаты и санатории выбрали 2% отдыхающих. В отели 5* поедет только 1% туристов. Другие типы размещения составили долю в 7%.

Завтраки — в приоритете

Большинство туров по России, приобретенных по программе Ростуризма и платежной системы «Мир», включают завтраки — 53%. На втором месте идут туры без питания — 27%. Туры с завтраками и ужинами на третьем месте — 13%. Туры с трехразовым питанием имеют долю 6%. И отдых с системой «все включено» выбирает только 1% туристов.

Отдыхающие планируют поездки за месяц

До старта программы Ростуризма и платежной системы «Мир» россияне покупали путевки в среднем за 24 дня до вылета. С возобновлением программы бронировать туры стали в среднем за 31 день до начала путешествия. 38% туров забронированы на апрель, 23% туров — на ближайшую неделю, 15% — на июнь, 13% — на май и 11% — на конец марта.

«За первые два дня акции мы продали в 1,5 раза больше туров по России, чем за всю прошлую неделю, — комментирует Олег Козырев, директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — Программа Ростуризма и платежной системы “Мир” выгодна всем: как туристам, так и представителям туристической отрасли. Совершенно неудивительно, что популярностью пользуются курорты Большого Сочи: после долгой зимы многим хочется, чтобы быстрее наступило лето. И пусть даже море еще холодное, но прогулка по побережью под теплым солнцем доставит огромное удовольствие».