В Иркутской области принята Стратегия развития молодёжной политики

Она будет действовать до 2030 года. Презентация документа состоялась на встрече Губернатора Приангарья Игоря Кобзева с молодежью области. Текст Стратегии опубликован на сайте министерства по молодёжной политике Иркутской области.

В нее включены различные направления, например, волонтерство, патриотическое воспитание, поддержку молодых семей и талантливой молодежи, развитие интеллектуального и научного потенциала молодежи, карьерный рост, предпринимательство. По замыслу создателей стратегия создаст в регионе систему молодежной политики, которая поможет молодым людям находить свое призвание и воплощать в жизнь свои мечты и таланты.

– Сегодня молодежь – это самая активная социальная группа, которая включена во все сферы жизни. Очень много молодых людей вовлечено в добровольческую деятельность. Молодёжь проявила себя в планировании своего будущего и развития в нашем регионе. В прошлом году я давал поручение разработать стратегию развития молодёжной политики в нашем регионе и следил за его исполнением. Сегодня мы видим результат работы всей команды, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова озвучила цели Стратегии:

– Мы стремимся к тому, чтобы доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере молодежной политики в Иркутской области, к 2030 году выросла в более чем в 1,2 раза – с 676 тысяч человек до 860 тысяч. Еще один важный для нас показатель – доля жителей области от 14 до 35 лет, которые являются участниками молодежных сообществ. Здесь мы ставим себе цель увеличить показатель почти в пять раз – до 10 тысяч человек на 100 тысяч молодых людей.