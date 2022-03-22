В Иркутской области усилят взаимодействие с российскими регионами, чтобы избежать дефицита товаров

Укрепить межотраслевые и межрегиональные связи, организовать взаимодействие по вопросам поставок необходимого оборудования, материалов и продовольствия. Такие задачи обозначил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с активом Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири».

Глава региона поручил министерству экономического развития проработать взаимодействия с регионами СФО для налаживания кооперационных связей между предприятиями.

– В связи со сложившейся экономической обстановкой важно выработать решения, которые позволят стабилизировать ситуацию. Наша задача – исключить дефицит тех или иных товаров широкого потребления. Важно активизировать взаимодействие с Республикой Беларусь, Монголией, выстраивать диалог с регионами-соседями. Кроме того, необходимо уделить особое внимание поддержке бизнеса. Часть мер уже принята, нужно идти дальше, адресно работать с предприятиями и отвечать на их запросы. Законность, открытость, доступность, - вот то главное, чем необходимо руководствоваться при взаимодействии власти и бизнеса, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В режиме ВКС в совещании принял участие Иван Изотов, руководитель представительства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Восточной Азии (Пекин). Он подчеркнул, что в Китае наблюдается высокий спрос на продукты питания из России. Предприятия РФ, в свою очередь, заинтересованы в поставках самых различных товаров из КНР. Между тем сегодня существуют проблемы с доставкой грузов, связанные не столько с санкционным давлением, сколько с коронавирусной инфекцией, очередная волна которой захватывает Поднебесную. Иван Изотов предложил сформировать четкий перечень продукции, которую Иркутская область хотела бы импортировать из Китая, и предметно по нему работать.

Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь на заседании отметил, что сегодня в Торгово-промышленную палату ежедневно поступают обращения предпринимателей. Основные вопросы связаны с ограничением внешнеэкономической деятельности, поставками сырья и оборудования.

Как напомнила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, в рамках регионального Центра «Мой бизнес» действует Центр поддержки экспорта, который помогает налаживать внешнеэкономические связи, заключать контракты. Сейчас он переформатирует свою работу с учетом складывающихся условий. Основной упор будет сделан на страны Восточной Азии.

На заседании помимо вопрос

ов экспорта обсудили предложение туристического сообщества Иркутской области по развитию туризма и мерах поддержки туристического бизнеса через субсидирование проектов по улучшению качества оказываемых услуг, организации придорожного сервиса, реновации действующих объектов. Также шла речь об обеспеченности пищевых предприятий региона сахаром, о популяризации местных производителей и их продукции.