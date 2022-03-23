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Модернизация ИркАЗа продолжится, несмотря на экономическую нестабильность

Директор по экологии Иркутского алюминиевого завода рассказал журналистам, что проект перестройки будет реализован.

Реализация проекта перестройки Иркутского алюминиевого завода, о которой заявили в 2021 году, продолжится. Об этом на прошедшем сегодня в пресс-центре «АиФ в ВС» круглом столе рассказал директор по экологии Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ Алексей Тенигин.

Он уточнил, что все экологические программы останутся в приоритете РУСАЛа, несмотря на внешние трудности: 

– Перестройка ИркАЗа, как и других заводов Сибири будет реализована. Планируется, что к концу года мы уже приступим к работам «в поле». Сейчас готовятся все необходимые документы. Эта экологическая модернизация необходима, в первую очередь, всем жителям Шелеховского района, поэтому даже в условиях экономической нестабильности РУСАЛ продолжает работу в этом направлении.

Глобальное экологическое преображение ИркАЗа - это часть масштабной перестройки четырех алюминиевых заводов РУСАЛа в Сибири. Проект сложный и по масштабам беспрецедентный, в свое время его инициировал основатель компании Олег Дерипаска.

На ИркАЗе планируется снести старые корпуса и на их месте возвести новые, где будут установлены современные электролизеры РА-300, работающие по технологии предварительно обожженного анода. Благодаря внедрению самых современных, экологичных и энергетически эффективных из существующих на сегодня технологий производства алюминия выбросы бензапирена снизятся до 0, а выбросы фторидов сократятся более чем на 80%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /


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