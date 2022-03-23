Стоит ли покупать юань?

У юаня есть хорошие перспективы стать в России базовой валютой для внешней торговли. Но что касается накоплений, есть определенные сомнения, считают аналитики.

– В Китае существует контроль за движением капитала, и это затрудняет процессы инвестирования и сбережений, – отмечает Александр Кудрин, управляющий директор, главный стратег “АТОН”. – Плюс если вы хотите инвестировать в локальном юане, вам нужно иметь доступ на локальный китайский рынок, а это сопряжено с определенными технологическими проблемами. Поэтому здесь перспективы не очевидны.

Но, по словам эксперта, совершенно точно этой валюты в перспективе станет больше, она будет предлагаться в том числе и коммерческими банками в качестве способа сбережений, поскольку чем больше юань занимает долю во внешней торговле, тем больше он будет проникать в экономику России.

Интерес россиян к китайскому юаню резко вырос на фоне введения ограничений Банка России на выдачу наличного доллара, евро после 9 марта. Банки, в свою очередь, поспешили пополнить свою продуктовую линейку вкладами в китайских юанях. 23 марта курс покупки/продажи наличного китайского юаня в банка Иркутска составляет 163,60/ 173,20 руб за 10 юаней.