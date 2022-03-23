Как безопасно сохранить данные и привлечь клиентов в новых условиях

МТС проведет серию бесплатных вебинаров для иркутского бизнеса, сообщили SIA.RU в компании.
МТС запускает цикл вебинаров в помощь бизнесу. Эксперты компании будут делиться опытом с владельцами и руководителями компаний: на бесплатных онлайн-занятиях они расскажут, как при помощи технологичных решений легко перейти на российское облако, какими рекламными инструментами привлечь клиентов и как укрепить позиции автопарка в новых условиях. Первый вебинар состоится уже 24 марта.
Как легко и быстро перейти на российский облачный ЭДО?
Облачные технологии помогают быстро, безопасно и выгодно отказаться от бумажного документооборота в пользу электронного. О реализации облачных решений расскажут спикеры из компаний Directum и #CloudMTS.
Эксперты объяснят:
- Как обеспечить удобство облачного ЭДО без компромиссов безопасности;
- Как перевести в облако на территории РФ все корпоративные процессы — от делопроизводства, договорной работы и ведения бухгалтерии до кадрового документооборота и долговременного архива;
- Сколько занимает и сколько стоит переход на облачный ЭДО «под ключ».
Информация будет полезна владельцам среднего бизнеса, руководителям и ИТ-директорам промышленных, энергетических, финансовых и торговых компаний, а также представителям госсектора.
Дата и время начала: 24 марта 16:00 (иркутское время)
Регистрация и подробная информация здесь.
Как привлечь клиентов в новых условиях
Когда привычные рекламные каналы недоступны, бизнесу важно не упускать возможности, тестировать новые инструменты и грамотно перераспределять бюджет.
На вебинаре эксперты МТС расскажут:
- Как бизнесу работать со своей клиентской базой
- Как привлекать клиентов таргетированными sms и mms-рассылками
- Что такое таргетированный обзвон и как получать горячие лиды с помощью call-центра МТС
- Как работает гео-таргетинг и другие возможности Big Data для маркетинга и рекламы
Дата и время начала: 24 марта 22:00 (иркутское время)
Регистрация здесь
Как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен
Рынок меняется, а потребность в инструменте, которое помогает повысить эффективность и сократить издержки остается актуальной. Здесь речь пойдет о том, как в условиях перемен оптимизировать рабочий процесс с мобильными сотрудниками.
На вебинаре специалисты МТС расскажут:
- Как наладить своевременную доставку грузов или пассажиров с соблюдением требований безопасности и режима перевозок
- Как своевременно ставить задачи по перевозке, доставке, обслуживанию клиентов и объектов инфраструктуры, и контролировать их выполнение
- Как сократить временные затраты и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25%-30%
- Как быстро могут окупиться инвестиции в систему управления автопарком и мобильными сотрудниками, и на чем можно сэкономить
Будет полезно владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений Fleet менеджерам, старшим механикам, логистам, сотрудникам службы безопасности и охраны труда и сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса