Как безопасно сохранить данные и привлечь клиентов в новых условиях

МТС проведет серию бесплатных вебинаров для иркутского бизнеса, сообщили SIA.RU в компании.

МТС запускает цикл вебинаров в помощь бизнесу. Эксперты компании будут делиться опытом с владельцами и руководителями компаний: на бесплатных онлайн-занятиях они расскажут, как при помощи технологичных решений легко перейти на российское облако, какими рекламными инструментами привлечь клиентов и как укрепить позиции автопарка в новых условиях. Первый вебинар состоится уже 24 марта.

Как легко и быстро перейти на российский облачный ЭДО?

Облачные технологии помогают быстро, безопасно и выгодно отказаться от бумажного документооборота в пользу электронного. О реализации облачных решений расскажут спикеры из компаний Directum и #CloudMTS.

Эксперты объяснят:

Как обеспечить удобство облачного ЭДО без компромиссов безопасности;

Как перевести в облако на территории РФ все корпоративные процессы — от делопроизводства, договорной работы и ведения бухгалтерии до кадрового документооборота и долговременного архива;

Сколько занимает и сколько стоит переход на облачный ЭДО «под ключ».

Информация будет полезна владельцам среднего бизнеса, руководителям и ИТ-директорам промышленных, энергетических, финансовых и торговых компаний, а также представителям госсектора.

Дата и время начала: 24 марта 16:00 (иркутское время)

Регистрация и подробная информация здесь.

Как привлечь клиентов в новых условиях

Когда привычные рекламные каналы недоступны, бизнесу важно не упускать возможности, тестировать новые инструменты и грамотно перераспределять бюджет.

На вебинаре эксперты МТС расскажут:

Как бизнесу работать со своей клиентской базой

Как привлекать клиентов таргетированными sms и mms-рассылками

Что такое таргетированный обзвон и как получать горячие лиды с помощью call-центра МТС

Как работает гео-таргетинг и другие возможности Big Data для маркетинга и рекламы

Дата и время начала: 24 марта 22:00 (иркутское время)

Регистрация здесь

Как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен

Рынок меняется, а потребность в инструменте, которое помогает повысить эффективность и сократить издержки остается актуальной. Здесь речь пойдет о том, как в условиях перемен оптимизировать рабочий процесс с мобильными сотрудниками.

На вебинаре специалисты МТС расскажут:

Как наладить своевременную доставку грузов или пассажиров с соблюдением требований безопасности и режима перевозок

Как своевременно ставить задачи по перевозке, доставке, обслуживанию клиентов и объектов инфраструктуры, и контролировать их выполнение

Как сократить временные затраты и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25%-30%

Как быстро могут окупиться инвестиции в систему управления автопарком и мобильными сотрудниками, и на чем можно сэкономить

Будет полезно владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений Fleet менеджерам, старшим механикам, логистам, сотрудникам службы безопасности и охраны труда и сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса

Дата и время начала: 30 марта 15:00 (иркутское время)