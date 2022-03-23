Больше 40% россиян предпочитают сегодня вкладывать свои средства в депозиты – опрос ВТБ

ВТБ провел опрос среди подписчиков своего телеграмм-канала (на сегодняшний день – больше 200 тысяч человек), предложив им выбрать наиболее актуальный способ вложения средств в настоящее время. Среди тех, кто выбрал один из предложенных инструментов, свыше 40% проголосовали за банковские депозиты, рассказали SIA.RU в банке.

Из оставшихся вариантов наиболее популярной инвестицией стала недвижимость. Этот вариант предпочли 16% респондентов. Чуть меньше – 14,5% – выбирают инвестиции в ценные бумаги. Почти 13% готовы вкладываться в драгоценные металлы. Самым непопулярным ответом стал перевод накоплений в наличность. Этот способ выбрал лишь каждый десятый из числа участников опроса.

«Вопрос сбережения своих средств сейчас актуален для всех россиян. В условиях волатильности рынков большинство клиентов выбирают банковские вклады, которые традиционно считаются пусть и консервативным, но максимально надежным источником накоплений. Сегодня ставки по вкладам в рублях в российских банках по-прежнему сохраняются на рекордно высоком уровне, что даёт возможность приумножить свои накопления. Ещё одной альтернативой, которая стремительно набирает популярность у россиян, стали инвестиции в драгоценные металлы. Причём популярны не только обезличенные металлические счета, но и физические слитки, которые теперь доступны клиентам российских банков», – комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

ВТБ запустил продажу слитков из драгоценных металлов для состоятельных клиентов в середине марта. Слитки золота высшей 999 пробы можно приобрести по индивидуальному заказу. ВТБ на три месяца обеспечит бесплатное хранение слитков золота.

В опросе телеграмм-канала ВТБ приняли участие более 25 тысяч пользователей. В итоговых результатах не учитывался вариант «Посмотреть другие ответы», который выбрали 38% участников.