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Полномочия по предоставлению субсидий на услуги ЖКХ в Иркутской области передадут на региональный уровень

Законопроект внесут на рассмотрение в ЗС Приангарья, сообщили SIA.RU.

Полномочия по предоставлению гражданам субсидий в Приангарье с 2008 года передали администрациями муниципальных образований. На уровень региона полномочия перенесли уже 15 субъектов РФ.

– Передача полномочий по предоставлению субсидий министерству соцразвития исключит необходимость обращения граждан за мерами социальной поддержки в части жилищно- коммунальных услуг в разные ведомства и организации. Услуга будет предоставляться по принципу «одного окна». Это делается для удобства людей, – считает губернатор Игорь Кобзев.

По словам министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова, перенос полномочий исключит бумажный документооборот, так как органы соцзащиты с 1 апреля переходят на электронные личные дела получателей. Помимо этого, многие муниципалитеты не обладают такими информационными системами.

Планируется что полномочия по предоставлению субсидий будут осуществляться через подведомственные министерству территориальные управления социальной защиты населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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