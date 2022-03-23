Россия потеряла 10% зарубежных самолетов. Что будет с ценой на авиабилеты?

Глава Минтранса Виталий Савельев прогнозирует снижение пассажиропотока на 9,9% (с 111 млн человек в 2021 году, до 100 млн в 2022 году), сообщает РБК.

Из них 90 млн пассажиров будет перевезено внутри России, еще 10 млн – на международных направлениях, если Турция, Египет и другие страны будут принимать российские самолеты, полагает Савельев. По его словам, это предварительная оценка, так как западные санкции против России «идут каждый день, пакет за пакетом».

Еще в конце февраля Евросоюз в ответ на начало военной спецоперации России на Украине запретил продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию. «Этот запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит состояние одного из ключевых секторов экономики России и передвижения внутри страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде», – говорится в сообщении Брюсселя.

Эти санкции также предполагают возврат иностранных самолетов (в основном Airbus и Boeing) их собственникам – лизинговым компаниям – до конца марта, поэтому российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Победу», S7 и Nordwind, уже столкнулись с арестом самолетов при полетах за рубеж. По состоянию на 22 марта из 1367 самолетов перевозчики «потеряли» 78 машин, рассказал Савельев.

На фоне закрытия прибыльного международного сегмента и роста издержек авиакомпаний, неминуемого на фоне сложностей с обслуживанием парка, цены на авиабилеты будут расти, в особенности при реализации сценария увеличения спроса на внутренние туристические маршруты, отмечает младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова.

Спрос на авиабилеты будет зависеть от эффективности реализации государственных мер поддержки экономики и сроков снятия ограничений на полеты в ряд аэропортов юга страны, добавляет Юрова. «Сейчас на спрос оказывают давление рост цен (ускорение инфляции. – РБК) и высокий уровень неопределенности, в том числе по стабильности доходов в ближайшей перспективе», – добавляет она.

Цены на перелеты в другие страны, в том числе в СНГ, уже выросли «кратно», говорит член Общественной палаты, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его данным, к примеру, в Баку и Ереван прямым рейсом экономкласса в одну сторону можно улететь за 20 тыс. руб. Раньше билеты в эти города стоили примерно 7-8 тыс. руб. «Теперь отдыхать лучше всего внутри страны, где стоимость на перелеты пока так значительно не поменялась», – отметил Зотов.

Аналитик «ВТБ Капитала» по транспорту Елена Сахнова прогнозирует двукратный рост стоимости билетов в целом (и на международные, и на внутренние перелеты) из-за подорожания керосина и падения курса рубля относительно доллара и евро примерно на 50%. Сдерживание цен на государственном уровне может привести к еще большему ухудшению положения авиакомпаний, предупреждает Юрова.