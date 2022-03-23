Банк «Открытие» аккредитовал три новых жилых комплекса в Иркутске

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Иркутской области. В феврале-марте банк аккредитовал еще три строящихся жилых комплекса в столице области, сообщили SIA.RU в банке.

Аккредитацию в столице края получили жилищные комплексы «Первый Ленинский квартал» от Финансово-строительной компании «Домстрой», ЖК «Мега» от Финансово-строительной компании «Домстрой» и ЖК «Простор», который возводит Строительная компания «Энергия».

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека». По программе «Семейная ипотека» жилье можно приобрести по ставке от 5% годовых (для ДФО), по «Госпрограмме 2020» – от 7%.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

По итогам 2021 года ипотечный портфель банка «Открытие» в Иркутской области вырос на 14% – до 2,3 млрд рублей. Объем ипотечных выдач при этом увеличился на 30% – до 1,4 млрд рублей.