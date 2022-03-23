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Павел Богатырев назначен министром спорта Иркутской области

Указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 22 марта 2022 года.

Павел Александрович Богатырев родился 19 марта 1961 года в Челябинске. В 1991 году окончил Омский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура».

С июня 2016 года по 21 марта 2022 года Павел Богатырев являлся заместителем министра спорта Иркутской области. Он имеет звание мастера спорта СССР международного класса по легкой атлетике, награжден Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации, Благодарностью губернатора Иркутской области и нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».

Напомним, с июля 2020 года до назначения на должность министра Павел Богатырев осуществлял полномочия министра спорта Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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