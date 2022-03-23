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Мировые корпорации нашли «лазейку» для ведения бизнеса в России – WSJ

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Крупные иностранные компании обещали остановить производство и сбыт всей продукции за исключением товаров первой необходимости. При этом они стараются как можно шире трактовать термин «самого необходимого», сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

В качестве примера авторы приводят организации, которые продают картофельные чипсы, бритвы, освежители воздуха, косметику и даже мороженое.

Напомним, что американский и европейский бизнес находится под усиливающимся давлением своих политиков и активистов, призывающих к дальнейшему сокращению деятельности на территории России из-за специальной операции на Украине.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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