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«Дальневосточный банк» рассказал об эффективном обслуживании предприятий ВЭД

Дальневосточный банк более 30 лет успешно работает на финансовых рынках Дальнего Востока и Восточной Сибири. Эффективное обслуживание предприятий ВЭД – одно из ведущих направлений его бизнеса.

Преимущества Дальневосточного банка в части ВЭД:

  • широкий спектр валют для прямых расчетов - доллар США, евро, японская йена, китайский юань, южнокорейская вона. Учитывая большие объемы сделок со странами АТР и странами ближнего зарубежья, клиенты Дальневосточного банка могут работать с иностранными контрагентами напрямую в их национальных валютах без дополнительных расходов на конвертацию;
  • партнерские отношения с банками-корреспондентами в США, ЕС, Японии, Республике Корея, КНР обеспечивают клиентам банка не только выгодное, но и быстрое и легкое осуществление расчетов с контрагентами из разных стран;
  • индивидуальный подход при установлении банком курса валют обеспечивает клиентам Дальневосточного банка дополнительную выгоду. Помимо котировок в режиме онлайн на рыночных условиях, банк открыт к конструктивному диалогу и готов предложить индивидуальные котировки по отдельным транзакциям;
  • осуществление валютного контроля, работа валютных контролеров по региональной сети банка. Экспертиза банка как агента в области валютного контроля, тщательная проработка сделок клиентов в условиях введенных ограничений по валютным операциям помогают снизить или избежать потерь на санкциях за нарушение законодательства;
  • банк подключен к системе SWIFT, платежи в иностранной валюте по системе SWIFT осуществляются в обычном режиме без каких-либо ограничений;
  • банк подключен к Системе передачи финансовых сообщения (СПСФ) – российскому аналогу SWIFT.

Воспользуйтесь возможностью развития вашего бизнеса на основе индивидуального подхода и использования передового мирового опыта ведения ВЭД. Все вопросы вы можете задать по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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