Вклад «Капитал» Новикомбанка вошел в тройку самых выгодных депозитов

Вклад «Капитал» Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, занял второе место в рейтинге самых выгодных депозитов марта среди ТОП-30 банков по активам. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего в России финансового супермаркета Banki.ru.

Рейтинг основан на данных официальных сайтов банков на 17 марта 2022 года. Анализировались вклады сроком на три месяца с максимальной доходностью при размещении суммы в 200 тысяч рублей. Вклад «Капитал» Новикомбанка с процентной ставкой 24% годовых занял второе место, доход по нему составил 11 835 рублей.

«Капитал» – это вклад с повышенной процентной ставкой. Доходность вкладов линейки «Капитал» составляет до 25% годовых в рублях, до 9% годовых в долларах и до 8% в евро в зависимости от размера первоначального взноса и срока вклада, который определяется клиентом в диапазоне от 31 до 400 дней. Выплата процентов производится путем присоединения к сумме вклада в день окончания его срока. Пополнение и частичное снятие денежных средств не предусмотрены.

«Банковский вклад является наиболее безопасным способом хранения накоплений. Во-первых, благодаря высоким процентам деньги защищены от инфляции. Во-вторых, размещение средств на депозитах помогает человеку дисциплинированно и разумно обращаться со своими сбережениями, например, не совершать эмоциональные покупки. Благодаря выгодным условиям по основной линейке депозитов и срочным предложениям Новикомбанк отмечает регулярный приток средств вкладчиков. В 2021 году прирост портфеля депозитов физлиц составил 27%. При этом и в прошлом году, и в этом вклад «Капитал» - один из самых востребованных наших продуктов», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

В Новикомбанке действует универсальная линейка вкладов. Помимо «Капитала» банк предлагает такие депозиты, как «Рантье» со ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ. «Рост» – накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. «Комфорт» – вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств. Срочный вклад «Верный курс», оформляемый в долларах США и/или евро.

Клиенты Новикомбанка могут открыть депозиты без посещения офиса – через Интернет-банк или мобильное приложение.