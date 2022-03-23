«Росбанк Страхование» - лучший финком-2022

Росбанк и «Росбанк Страхование» приняли участие в Первом Всероссийском независимом конкурсе для розничных банков в сфере непроцентных доходов среди профессионалов банковской отрасли «Best Fincome 2022».

18 марта были озвучены имена победителей в 6 номинациях. В номинации «Лучший продукт банкострахования» победителями жюри единогласно признало Росбанк и «Росбанк Страхование» с проектом «Мой надежный дом».

Идея проекта - привлечь к ответственному и рациональному использованию ресурсов экосистемы. Клиенты Росбанка имеют возможность внести свой вклад в сохранение экосистемы путем снижения потребления воды и электричества, получая при этом призы.