Новости

«Росбанк Страхование» - лучший финком-2022

Росбанк и «Росбанк Страхование» приняли участие в Первом Всероссийском независимом конкурсе для розничных банков в сфере непроцентных доходов среди профессионалов банковской отрасли «Best Fincome 2022».

18 марта были озвучены имена победителей в 6 номинациях. В номинации «Лучший продукт банкострахования» победителями жюри единогласно признало Росбанк и «Росбанк Страхование» с проектом «Мой надежный дом».

Идея проекта - привлечь к ответственному и рациональному использованию ресурсов экосистемы. Клиенты Росбанка имеют возможность внести свой вклад в сохранение экосистемы путем снижения потребления воды и электричества, получая при этом призы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Инвесторам масштабных проектов в Иркутской области предоставят земельные участки без торгов
Модернизация ИркАЗа продолжится, несмотря на экономическую нестабильность
В Иркутской области усилят взаимодействие с регионами-соседями, чтобы избежать дефицита товаров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании