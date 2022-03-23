Полеты в Россию приостанавливает Vietnam Airlines

Компания пересмотрит правила страхования транспортных средств, передает РБК.

В компании пояснили, что приостановка полетов связана с тем, что Vietnam Airlines необходимо пересмотреть и уточнить процедуры, требования и правила, касающиеся страхования транспортных средств в связи с выполнением рейсов в Россию, в частности в Москву.

В настоящее время Vietnam Airlines – единственная авиакомпания в стране, выполняющая рейсы в Россию, отмечает издание.

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом. Речь шла о рейсах из Москвы в Ханой. Затем 16 марта вьетнамские власти вернули безвизовый въезд в страну для российских туристов. По обновленным правилам, россияне смогут находиться во Вьетнаме без визы в течение 15 дней с даты въезда.