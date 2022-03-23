Контроль за вывозом наличной валюты усилила таможня Иркутска

Ограничение на вывоз из страны суммы свыше 10 тыс. долларов США ввели со 2 марта, сообщили SIA.RU в пресс-службе таможни.

Также под запрет подпадают ценные бумаги на предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает установленный лимит – например, облигации.

«Согласно нововведениям, запрет также распространяется на вывоз установленной нормы наличной валюты в страны Евразийского экономического союза – Казахстан, Армению, Белоруссию и Киргизию. Ранее валютные средства перемещались свободно. При этом при вылете в государства – члены ЕАЭС, в отличие от иных стран, декларировать перемещаемую валюту не обязательно», – говорит начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни Денис Мохирев.

Иркутские таможенники напоминают, что за нарушения правил вывоза наличных денежных средств, предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.