En+ Group продолжит инвестировать в социальные проекты в регионах, несмотря на новые экономические вызовы

En+ Group заявила о продолжении программы развития социальной инфраструктуры в российских регионах. Она рассчитана до 2025 года, объем инвестиций составит более 10 млрд рублей. Социальные инициативы Группы приобретают особое значение на фоне новых экономических условий, в которых живёт Россия с февраля.

Детская площадка на Якоби, Иркутск.

Инвестиции Группы будут направлены на подготовку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции детских садов и школ, благоустройства городских пространств, дворовых территорий и детских площадок. Также планируется открыть несколько объектов спортивной инфраструктуры, в том числе хоккейный корт и памп-трек для катания на роликах, велосипеде, самокате или скейтборде. Программа, разработанная на принципах государственно-частного партнерства, рассчитана до 2025 года. Основные направления социальной политики компании обозначил ещё основатель En+ Group Олег Дерипаска.

В 2022 году объем финансирования программы только со стороны энергетического бизнеса En+ Group составит 269 млн рублей. Средства направят на социальные проекты в городах Красноярского края (Дивногорск), Иркутской (Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Железногорск-Илимский, Черемхово) и Челябинской (Миасс) областей. Совокупные инвестиции из бюджетов всех уровней до 2025 года составят более 10 млрд рублей.

Социальные проекты интегрируются в программу на основе запросов рабочих советов предприятий, входящих в En+ Group. Предложения сотрудников обсуждаются как на уровне трудовых коллективов, так и с региональными и местными властями. Процедура завершается голосованием. Некоторые инициативы подтверждаются проведением опросов и фокус-групп. Такой подход позволяет выявить реальные потребности каждого региона и решить широкий спектр инфраструктурных задач.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Группа обладает уникальным опытом ведения социальных проектов и на регулярной основе инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры, общественных пространств, жилых комплексов, образовательных, детских и медицинских учреждений. Только в этом году благодаря усилиям En+ Group была открыта лыжная база в Дивногорске, презентован проект сквера гидростроителей рядом с Иркутской ГЭС, а в семи городах России работали зимние городки. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, компания провела в феврале многочисленные Дни спорта в регионах и повысила размер грантов для участников конкурса экологических проектов».

Всего En+ Group уже построила и открыла более 30 детских площадок в городах России, лыжные базы в Тулуне и Нижнеудинске, реконструировала лыжно-биатлонный комплекс в Ангарске. Компания в кратчайшие сроки развернула сеть из семи современных медицинских центров помощи и спасения для пациентов с внебольничной пневмонией, а также запустила собственную корпоративную жилищную программу. По ее условиям сотрудники получают ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера под низкий процент. Также уникальным условием программы En+ Group является то, что первоначальный взнос по ипотеке платить не нужно, а 50% ежемесячного аннуитетного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания. В дальнейшем планируется строительство новых жилых комплексов для сотрудников в регионах.