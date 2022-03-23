Общее число больных с начала пандемии – 281 229.
В медучреждениях области остаются – 1 209, выздоровело – 1 637, умерло – 12.
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Новости
965 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
Общее число больных с начала пандемии – 281 229.
В медучреждениях области остаются – 1 209, выздоровело – 1 637, умерло – 12.
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